زعيم كوريا الشمالية يأمر بمضاعفة إنتاج الأسلحة الإستراتيجية

أفادت مصادر رسمية اليوم الأحد بأن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أعطى توجيهات ميدانية في مصانع أسلحة كبيرة بين يومي الخميس والسبت تشمل خطوط إنتاج صواريخ كروز إستراتيجية وطائرات مسيرة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه أصدر تعليمات بزيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع كجزء مهم من تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأضافت أن كيم أشار أثناء تفقده مصنع الذخائر إلى تحسن المعالجة الدقيقة والحديثة في إنتاج قذائف منصات صواريخ متعددة من العيار الكبير.

وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى الإنتاج الضخم "لأنواع مختلفة من محركات الأسلحة الإستراتيجية المتطورة، وبالتالي تقديم مساهمة كبيرة في إحداث ثورة في تطوير أسلحة إستراتيجية جديدة من أسلحتنا".

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجولة التفقدية التي اختتمت أمس السبت جاءت بعد أسبوع من حضور كيم عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الـ70 لهدنة الحرب الكورية يوم 27 يوليو/تموز الماضي.

وتم خلال العرض العسكري استعراض صواريخ باليستية ونووية وطائرات مسيرة للهجوم والتجسس، وذلك بحضور مسؤولين كبار من بكين وموسكو بما في ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

كما أقامت كوريا الشمالية معرضا دفاعيا كبيرا تزامنا مع الذكرى السنوية، واصطحب الزعيم الكوري الشمالي وزير الدفاع الروسي في جولة لمشاهدة الصواريخ الباليستية وما بدا أنها طائرة مسيّرة جديدة.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك عدد "كبير" من قذائف المدفعية، إضافة إلى شحنة من الصواريخ التي تستخدمها قوات المشاة والقذائف إلى مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لكن روسيا وكوريا الشمالية نفتا هذه المزاعم.