بينها شحن الحبوب عبر البحر الأسود.. واشنطن وأنقرة تبحثان ملفات إقليمية

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان ملفات إقليمية، بينها مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود التي انسحبت منها روسيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر بالخارجية التركية أن المباحثات -التي جرت خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير- تناولت المستجدات في منطقة جنوب القوقاز، ومسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

كما بحث فيدان وبلينكن إحياء مبادرة شحن الحبوب، والأمن في البحر الأسود، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفق المصادر ذاتها.

وكانت موسكو قد رفضت، في 17 يوليو/تموز الماضي، تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة رغم جهود الأمم المتحدة.

مبادرة البحر الأسود

وفي 22 يوليو/تموز 2022، وقّعت كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود، المعروفة إعلاميا بصفقة الحبوب، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.

ومن جانبه، شكر بلينكن نظيره التركي على دور أنقرة في مبادرة نقل الحبوب، وذكر بيان الخارجية الأميركية أن الوزير أشار إلى الحاجة الملحة لمواجهة "استخدام الكرملين غير الإنساني للغذاء سلاح حرب".

في السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الجمعة- عن أمله في أن يزور الرئيس الروسي أنقرة الشهر الجاري، وقال "أظن أن الزيارة ستكون في أغسطس/آب".

وحث أردوغان نظيره الروسي -الأربعاء الماضي، في اتصال هاتفي- على عدم تصعيد التوتر بعدما ضربت موسكو منشآت حيوية لتصدير الحبوب في أوكرانيا.