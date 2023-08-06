بولندا ترصد تسربا في جزء من خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

أعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية "بيرن" عن إيقاف ضخ النفط في أحد فروع خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى عدة دول أوروبية.

وذكرت الشركة أنه تم اكتشاف التسرب -في أحد فرعي القطاع الغربي الموصل للنفط إلى ألمانيا- قرب مدينة تشوديتش بوسط بولندا.

وأوضحت الشركة أن الأنبوب الثاني يعمل بشكل طبيعي وأنه لا مخاطر صحية على السكان، مضيفة أنها فتحت تحقيقا في سبب التسرب. كما يعمل جهاز الإطفاء الحكومي وخدمات الإنقاذ التابعة له على تأمين مكان الحادث.

ولم تشر الشركة إلى سبب التسرب الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات على خطوط أنابيب تنقل النفط والغاز من روسيا منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في عام 2022.

وقال أحد مسؤولي خدمات الإطفاء الحكومية في مدينة فوتسوافك لقناة تلفزيونية، "تم فصل الجزء المتضرر من التسرب عن باقي خط الأنابيب، لذا فإن حجم التسرب ليس ضخما، نتحدث عن منطقة مستطيلة بأبعاد 30 و210 أمتار".

ولم تحدد بيرن موعدا متوقعا للانتهاء من إصلاح الأنبوب أو تذكر التأثير المحتمل على الإمدادات لألمانيا. ولم ترد وزارة الاقتصاد الألمانية ولا الاتحاد المعني بقطاع الوقود والطاقة بعد على طلبات للتعليق.

وتوقفت ألمانيا عن شراء النفط الروسي في يناير/كانون الثاني، لكن وسائل إعلام ألمانية قالت إنه يجري نقل النفط من كازاخستان عبر الأنبوب.

ودروجبا من أكبر خطوط أنابيب نقل النفط في العالم ويمكنه نقل مليوني برميل يوميا، وتبلغ الطاقة الإجمالية لأنبوبي القطاع الغربي اللذين ينقلان النفط من وسط بولندا إلى ألمانيا 27 مليون طن من النفط الخام سنويا.

وتشهد أوروبا حالة تأهب قصوى فيما يتعلق بأمن البنية التحتية للطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي، ومنذ حدوث انفجار في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 الممتدين من روسيا إلى أوروبا تحت بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول الماضي.