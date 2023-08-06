خلال لقائه بحفتر.. باتيلي يدعو لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات الليبية

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أمس السبت، الحاجة المُلحّة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه باللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، لبحث تطورات الساحة الليبية هو الثاني خلال أسبوعين.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة بحسابه على منصة "إكس" (تويتر) "التقيتُ اليوم في بنغازي مع المشير خليفة حفتر. استعرضنا التطورات الأخيرة مشددين على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية".

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحفتر أن الطرفين أكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، كما تناولا آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

التقيتُ اليوم في بنغازي مع المشير خليفة حفتر. استعرضنا التطورات الأخيرة مشددين على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية. pic.twitter.com/zRIQlxAnvc — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) August 5, 2023

لقاء سابق

والأربعاء الماضي، دعا المبعوث الأممي لحل قضية وجود حكومتين في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وقال باتيلي، في تصريحات للجزيرة عقب لقائه رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة القبة (شرق)، إن من المهم أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.

في حين أكد عقيلة صالح خلال اللقاء ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.

ووفقا للمبعوث الأممي فإن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها "لجنة 6+6" قد تكون خطوة للأمام.