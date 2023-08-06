ليبيا.. انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة

أفاد مراسل الجزيرة في طرابلس بانتخاب محمد مفتاح تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأحد، بعد حصوله على67 صوتا في الجولة الثانية للانتخابات.

وشغل تكالة مناصب عديدة في السلطة، وعين في عام 2022 رئيسا لفريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس سنويا، وقد تداول على رئاسة حتى الآن رئيسان هما عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري.

ويشترك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.

تهيئة الظروف للانتخابات

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي قد أكد أمس السبت أن الحاجة أصبحت مُلحّة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه باللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، لبحث تطورات الساحة الليبية هو الثاني خلال أسبوعين.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة بحسابه على منصة "إكس" (تويتر) "التقيتُ اليوم في بنغازي مع المشير خليفة حفتر. استعرضنا التطورات الأخيرة وشددنا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية".

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحفتر أن الطرفين أكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، كما تناولا آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

ووفقا للمبعوث الأممي، فإن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها "لجنة 6+6" قد تكون خطوة للأمام.