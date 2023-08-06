الحكم بالسجن 16 عاما على أميركي أضرم النار في مسجد بولاية ميسوري

حكمت محكمة أميركية بالسجن 16 عاما على رجل من ولاية ميسوري لإقدامه على إضرام النار في مسجد بالولاية مما ألحق أضرارا جسيمة بالمبنى، وفق بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية.

وأوضح بيان وزارة العدل الأميركية أن الحكم يقضي بسجن نيكولاس جون بروفيت (44 عاما) 191 شهرا تليها 3 سنوات من الإفراج تحت المراقبة مع تغريمه نحو 55 ألف دولار، لتعويض الأضرار التي ألحقها بالمسجد.

وقالت الوزارة إن بروفيت أقر في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بجرمه، وإن الوثائق التي حصلت عليها المحكمة والبيانات المتداولة خلال جلسات الاستماع في القضية تؤكد أن المتهم قد أضرم النار عمدا في مركز كيب جيراردو الإسلامي بولاية ميسوري في 24 أبريل/نيسان 2020، في صباح اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب الطابع الديني للمبنى.

وقد ألحق الحريق أضرارا جسيمة بالمسجد التابع للمركز الإسلامي.

وفي تعليق على الحكم قالت كريستين كلارك، نائبة المدعي العام لقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل "إن الهجمات على المساجد في بلادنا هي اعتداءات على المؤمنين وتقوض الحق الأساسي للفرد في ممارسة دينه دون خوف أو عنف".

وأضافت أن وزارة العدل مستمرة بفرض القوانين الفدرالية بحزم التي تحمي جميع أماكن العبادة بغض النظر عن ديانة أصحابها.