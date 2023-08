أوكرانيا تقصف جسرَي إمداد للقوات الروسية بعيد تعرضها لهجمات جوية واسعة

قصف الجيش الأوكراني -اليوم الأحد- جسرين يربطان مقاطعة خيرسون (جنوب) بشبه جزيرة القرم، ويُستخدمان لإمداد القوات الروسية، ويأتي هذا التطور بعد هجمات جوية روسية واسعة استهدف بعضها قواعد جوية غربي أوكرانيا.

فقد نقلت وسائل إعلام روسية عن حاكم منطقة خيرسون الموالي لروسيا، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية استهدفت الجسر بـ12 صاروخا تم إسقاط 9 منها بواسطة الدفاع الجوي، بينما أصيب مدني كان يعبر الجسر.

وقال سالدو إن القصف استخدمت فيه صواريخ "ستورم شادو" (التي تنتجها بريطانيا وفرنسا)، وأسفر كذلك عن تضرر خط أنابيب الغاز الذي يمر بالقرب من الجسر، مشيرا إلى استهداف جسر آخر صغير يربط مدينة هينشيسك في خيرسون -التي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها- بالساحل الشمالي الشرقي للقرم.

