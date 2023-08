مقاتلة روسية تعترض مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود

أعلنت روسيا اليوم السبت أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة مسيرة استطلاع أميركية كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود لمنعها من انتهاك المجال الجوي للبلاد.

وقالت الوزارة -على تطبيق تليغرام- إن المسيرة الأميركية -وهي من طراز "ريبر إم كيو-9 إيه"- ابتعدت عن المجال الجوي فوق البحر الأسود وعادت أدراجها فور اقتراب المقاتلة الروسية من طراز "سو-30" منها، مشددة على أن انتهاك مسيرة أميركية للأجواء الروسية أمر غير مقبول.

وعادت المقاتلة الروسية إلى موقع انطلاقها من دون أي حادث، وفق المصدر نفسه.

⚡️#BREAKING A Russian Su-30 fighter was scrambled in connection with the detection of a US Air Force MQ-9 reconnaissance UAV over the Black Sea — Russian MoD pic.twitter.com/52sXqA29D3

— War Monitor (@WarMonitors) August 5, 2023