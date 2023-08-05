مصدر في جيش النيجر للجزيرة: لن نتراجع عن خطواتنا بشأن تعليق الدستور والإطاحة بالرئيس محمد بازوم

مصدر في جيش النيجر للجزيرة: سننظم لقاءات جماهيرية مباشرة في نيامي بالتزامن مع انتهاء مهلة الإكواس

قال وزير الدفاع التشادي داود يحيى إن بلاده لن تتدخل عسكريا في النيجر،، وحث الجميع على الحوار لعودة الاستقرار في هذا البلد.

ودعا شعب النيجر إلى الانتباه لما سماه المخاطر المحدقة ببلدهم.

عاجل | وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب أخذ التهديد باللجوء إلى التدخل العسكري في النيجر على محمل الجد