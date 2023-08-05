غرق قاطرة في قناة السويس المصرية بعد اصطدامها بناقلة

غرقت قاطرة تابعة لهيئة قناة السويس المصرية بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ بالممر الملاحي شمالي محافظة الإسماعيلية.

ولم توضح هيئة قناة السويس ما إذا كان الحادث قد أدى لأي تعطيل للملاحة في القناة، فيما أفادت صحف ومواقع محلية ببدء أعمال الإنقاذ لرفع القاطرة من المجرى.

وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع الحادث، لافتا في بيان رسمي إلى أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة. pic.twitter.com/djDIbjXN5h — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 5, 2023

وبحسب البيان فإن طول الناقلة يبلغ 230 متر، وعرضها 36 متر، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، جنحت سفينة في القناة من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة. وفي 2021 أيضا، استقطب جنوح سفينة عدة أيام في القناة اهتماما إعلاميا كبيرا، بعد أن علقت حركة الملاحة وعرقلتها.

وتشكل عائدات قناة السويس -التي بلغت وارداتها 8 مليارات دولار عام 2022- مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح العملة الأجنبية، وأدى ذلك إلى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.