استشهاد المنفذ.. إصابات في إطلاق نار بتل أبيب وفصائل فلسطينية تعدها ردا على جرائم الاحتلال

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بمدينة تل أبيب مساء اليوم السبت أسفرت أيضا عن استشهاد المنفذ.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص على شخص يُشتبه في تنفيذه عملية إطلاق النار وشوهد مريما على الأرض، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج .

من جانبها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود 3 إصابات في العملية، إحداها حرجة.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية أن منفذ هجوم تل أبيب من قرية رمانة قضاء جنين وأن بحوزته وصية بأنه جاء ليستشهد.

عاجل| وسائل إعلام عبرية تتحدث عن ارتقاء منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب" pic.twitter.com/7mF3ETftqR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

وفي تفاصيل العملية، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عنصري أمن من بلدية تل أبيب اقتربا من المنفذ لتفتيشه، فباغتهما بإطلاق النار باتجاههما من مسدس كان في حوزته.

وأثارت عملية إطلاق النار في منطقة "نحليت بنيامين" وسط تل أبيب الهلع بحسب مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاهد جديدة من مكان عملية "تل أبيب" قبل قليل pic.twitter.com/N6fQE81u5y — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

رد على جرائم الاحتلال

وفي أول رد فعل من فصائل المقاومة على عملية تل أبيب قال الناطق باسم حركة حماس إن الهجوم تأكيد جديد على قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال وتثبيت معادلة الرد على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخصوصا المسجد الأقصى.

كما أكد ناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن العملية جاءت تأكيدا على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة الاحتلال، وأنها رد طبيعي على جرائم القتل اليومية التي ينفذها الاحتلال في حق الفلسطينيين بالضفة.

وقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب من عناصر حركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي إطلاق النار بعد يوم من استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما في هجوم شنه مستوطنون على قرية برقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سكان قرية برقة إن مستوطنين دخلوا قريتهم مساء أمس الجمعة ورشقوهم بالحجارة وأضرموا النار في سيارات.

وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء الهجمات المتزايدة التي يشنها مستوطنون على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا لمداهمات واقتحامات قوات الاحتلال.