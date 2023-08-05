جنين.. مواجهات بين الأمن ومحتجين بعد مقتل شاب فلسطيني

شهدت مدينة جنين في الضفة الغربية مواجهات وتبادلا لإطلاق النار بين محتجين وقوات الأمن الفلسطيني على خلفية مقتل شاب فلسطيني في إطلاق للنار على سيارة كان يستقلها.

واتهم المحتجون قوة أمنية فلسطينية بإطلاق النار على السيارة، حيث هاجموا مقر المقاطعة في المحافظة، وقد سُمعت أصوات إطلاق النار.

وأطلقت قوات الأمن الفلسطيني قنابل مدمعة على محتجين داخل مستشفى ابن سينا في جنين.

في المقابل، نفى محافظ جنين أكرم الرجوب أي صلة لأجهزة الأمن بحادث إطلاق النار، الذي أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، وأعلن عن فتح تحقيق للوقوف على حيثياته.