بعد يوم من استهداف سفينة حربية.. هجوم على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري اليوم السبت أن ناقلة نفط روسية تضررت جراء هجوم في البحر الأسود، ويأتي هذا التطور بعد يوم من استهداف سفينة حربية روسية بالمنطقة.

وقالت الوكالة الروسية إن الناقلة "إس آي جي" تعرضت لهجوم بزورق مسير بالقرب من شبه جزيرة القرم ما تسبب بثقب في غرفة المحركات على جانب الناقلة الأيمن.

من جهتها، نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم.

ووفقا لتقارير إخبارية أوكرانية ومسؤولين موالين لروسيا في جنوب أوكرانيا، فإن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت الناقلة التي كان تحمل علم روسيا.

The tanker Sig, which came under US sanctions in 2019 for illegal shipments to Syria. As you can see, the engine room is flooded.

It seems that the States decided to radically fight against the sanctioned ships, and attacked him with drones. Well, or is this a provocation on the… pic.twitter.com/oMuC2ADtdo — Feher_Junior (@Feher_Junior) August 5, 2023

وقال مسؤول موال لروسيا في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق أوكرانيا) إن العديد من أفراد الطاقم أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.

وكانت الناقلة الخاضعة لعقوبات أميركية تنقل شحنة زيت محركات إلى سوريا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وكانت تقارير تحدثت عن سماع انفجارات بالقرب من جسر كيرش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، والذي تعرض سابقا لهجوم بزوارق مسيرة ملغمة.

وبعد الانفجارات، توقفت الحركة على الجسر لفترة وجيرة، ونفى مسؤولون روس في القرم تعرض الجسر لهجوم مباشر.





استهداف سفينة روسية

ويأتي الهجوم على ناقلة النفط في ظل توترات متصاعدة بالبحر الأسود بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب، وتبادلت كييف وموسكو التهديد باستهداف السفن المارة بالمنطقة في حال الاشتباه بأنها عسكرية.

وكان مصدر استخباري أوكراني قال أمس إن جهاز أمن الدولة والبحرية الأوكرانية استهدفا سفينة الإنزال الروسية "أولينغوروسكي غورنياك" في قاعدة نوفوروسيسك البحرية جنوب غرب روسيا.

وعرض المصدر مقطعا مصورا التقط على ما يبدو من سطح زورق مسير أثناء تحركه بجوار سفينة ضخمة قبل أن يتوقف الفيديو فجأة.

وقال مصدر أمني أوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية إن هجوما بمسيرة أوكرانية على سفينة روسية في نوفوروسيسك في البحر الأسود كان "ناجحا".

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أفشلت هجوما بزوارق مسيرة على ميناء نوفوروسيسك،

من جهته، اكتفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه الامتنان لجهاز أمن الدولة لنقله المعركة إلى روسيا، حسب تعبيره.

وقال زيلينسكي إنه تلقى تقريرا من رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك لكنه لن يكشف عن محتواه.