بعد يوم من استهداف سفينة حربية.. هجوم على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري اليوم السبت أن ناقلة نفط روسية تضررت جراء هجوم في البحر الأسود، ويأتي هذا التطور بعد يوم من استهداف سفينة حربية روسية بالمنطقة.

وقالت الوكالة الروسية إن الناقلة "إس آي جي" تعرضت لهجوم بزورق مسير بالقرب من شبه جزيرة القرم ما تسبب بثقب في غرفة المحركات على جانب الناقلة الأيمن.

من جهتها، نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم.

ووفقا لتقارير إخبارية أوكرانية ومسؤولين موالين لروسيا في جنوب أوكرانيا، فإن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت الناقلة التي كان تحمل علم روسيا.

The tanker Sig, which came under US sanctions in 2019 for illegal shipments to Syria. As you can see, the engine room is flooded.

It seems that the States decided to radically fight against the sanctioned ships, and attacked him with drones. Well, or is this a provocation on the… pic.twitter.com/oMuC2ADtdo

