زلزال يضرب عدة مناطق في أفغانستان وباكستان

تعرضت عدة مناطق في كل من أفغانستان وباكستان اليوم السبت لزلزال تجاوزت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.

وقال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن زلزالا قوته 5.7 درجات هزّ منطقة هندو كوش في أفغانستان اليوم السبت، وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 195 كيلومترا.

كما ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات اليوم السبت مناطق مختلفة من إقليم خيبر باختونخوا (شمال غربي باكستان).

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية -في بيان- أن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق باتاجرام وسوات وكورام ومناطق مجاورة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

ولم ترد أنباء عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات في تلك المناطق حتى الآن.

وفي مارس/آذار الماضي، لقي 9 أشخاص -على الأقل- مصرعهم وأصيب 44 آخرون في إقليم خيبر بختونخوا، بعد زلزال قوته 6.5 درجات ضرب أفغانستان وباكستان ومناطق هندية.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022، قُتل أكثر من 1000 شخص وشُرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال قوته 5.9 درجات ولاية باكتيكا الفقيرة، وكان الأكثر حصدا للأرواح في أفغانستان منذ نحو ربع قرن.