حريق هائل بمبنى وزارة الأوقاف المصرية وسط القاهرة

شب حريق هائل بمبنى ديوان وزارة الأوقاف المصرية، وسط القاهرة، وسارع رجال الحماية المدنية إلى السيطرة عليه.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تسجيل 5 إصابات، لافتة إلى أن المبنى -وهو من المباني التاريخية- خال من الموظفين بعد انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، إضافة أن اليوم هو يوم إجازة أسبوعية.

وأمر وزير الأوقاف بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، لمعرفة أسباب الحريق، حيث أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مكلفا نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما، وأنه "جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية"، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وقال مراسل رويترز في القاهرة إن النيران يبدو أنها اندلعت في الطابق العلوي للمبنى، غير أنه أمكن رؤية ألسنة لهب تخرج من نافذة بالطابق الثاني أيضا.

وأرسلت 7 سيارات إطفاء على الأقل إلى موقع الحادث وأخمد رجال الإطفاء الحريق إلى حد كبير بعد بضع ساعات.

حريق هائل يلتهم مبنى وزارة الأوقاف في وسط القاهرة pic.twitter.com/KbyJEhtsZ9 — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 5, 2023

وشيد الجزء الرئيسي من المبنى عام 1898 وأضيف له جزءان على جانبيه في 1912 و1927. وانتقل أغلب العاملين بالوزارة إلى العاصمة الجديدة في أواخر يوليو/تموز الماضي.

ومن المقرر إعادة استغلال بعض المباني السابقة للوزارات تحت إشراف صندوق مصر السيادي؛ في ظل إجراءٍ تأمل الحكومة المصرية أن يجتذب استثمارات تشتد الحاجة إليها وفي محاولة لتجديد منطقة وسط القاهرة.