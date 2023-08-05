السعودية والكويت تطالبان رعاياهما بالحذر عقب اشتباكات عين الحلوة

دعت السعودية والكويت مواطنيهما في لبنان إلى الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي جرت خلال الأيام الماضية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

فقد حذرت السفارة السعودية، أمس الجمعة، في بيان على منصة إكس -تويتر سابقا- مواطنيها من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، مشددة على أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان.

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023

وكانت السعودية حدّثت في أول أغسطس/آب توجيهات السفر إلى لبنان، ونصحت بتجنب السفر غير الضروري إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

من جانبها قالت السفارة الكويتية، في بيان اليوم السبت، إنها تناشد مواطنيها في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

وأتت دعوات السفارتين عقب اشتباكات شهدها مخيم عين الحلوة بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومجموعات مسلحة إسلامية بدأت في 29 يوليو/تموز الفائت، واستمرت حتى مساء الأربعاء وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 60 آخرين.