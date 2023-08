4 ملايين دولار تعويضا لأسرة سجين بأميركا التهمه "بق الفراش"

توصلت عائلة أميركية لتسوية بقيمة 4 ملايين دولار مقابل التنازل عن دعوى قضائية أقامتها ضد مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، بعد أن توفي ابنها لاشون تومسون داخل زنزانة السجن بعد أن "أكله بق الفراش" حيًّا.

وأعلن مكتب "بن كرامب" للمحاماة الذي مثّل أسرة الضحية -في بيان أمس الخميس- وصول الأسرة لاتفاق تسوية ووضع نهاية للقضية التي رفعتها الأسرة ضد المقاطعة.

