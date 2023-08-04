النيجر.. وفد إيكواس يغادر دون لقاء قائد الانقلاب والرئيس المعزول يطلب مساعدة دولية

غادر وفد مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) عاصمة النيجر من دون لقاء قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، في حين دعا الرئيس المعزول محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للمساعدة في استعادة النظام الدستوري.

وقال مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق من العاصمة النيجرية نيامي إن وفد إيكواس التقى عددا من ممثلي المجلس العسكري الحاكم لكنه لم يلتق الجنرال تياني، ولم تتضح بعد الأسباب وراء ذلك.

في الوقت نفسه، قال أحد أعضاء الوفد لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوفد غادر ليل الخميس من دون أن يلتقي قائد المجلس العسكري ولا الرئيس المعزول.

وأمضى الوفد ساعات قليلة في نيامي التي وصل إليها مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، في حين يُنتظر أن يختتم وزراء دفاع دول إيكواس اليوم الجمعة مناقشات بشأن احتمال التدخل العسكري.

وذكر مراسل الجزيرة أن المجلس العسكري أعلن أمس في ذكرى يوم الاستقلال عن فرنسا سلسلة من القرارات والتغييرات لتعزيز وضعه بعد الإطاحة بالرئيس بازوم.





قرارات العسكر

وقام المجلس بتغيير قائد قوات الحرس الوطني وقائد قوات الدرك، بعد تغيير المسؤول الرئيسي للمخابرات الخارجية العسكرية أول أمس.

كما أعلن المجلس العسكري عن تشكيلته التي ضمت عددا من قادة الجيش وحكام الولايات، وعن آلية عمله.

وقرر المجلس تغيير الدبلوماسيين الذين قال إنهم لا يوالون النيجر لأنهم يعملون وفق خطة بازوم.

كما أصدر قائد المجلس العسكري بيانا دعا فيه المواطنين للتبليغ عن أي أجنبي يشتبه في تسلله إلى النيجر للقيام بالتجسس، وفقا للبيان.

من ناحية أخرى، أدان الاتحاد الأوروبي تعليق عمل مؤسسات إعلامية في النيجر، ووصفه بأنه "انتهاك خطير لحرية التعبير".

من جانبه، حذر الرئيس المعزول محمد بازوم -الذي يحتجزه الانقلابيون- في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من "العواقب المدمرة" للانقلاب على العالم عموما وعلى منطقة الساحل التي قد تنتقل برأيه إلى نفوذ روسيا عبر مجموعة فاغنر العسكرية.

ودعا بازوم في أول تصريح علني طويل منذ الإطاحة به "الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري".

وقال "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددا على أن "هذا الانقلاب ليس له أي مبرر".





اجتماع إيكواس

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات شديدة على نيامي، أمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".

وفي وقت لاحق اليوم، يختتم وزراء دفاع المنطقة رسميا اجتماعات استمرت عدة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا ناقشوا خلالها الرد العسكري المحتمل الذي قالوا إنه سيكون الحل الأخير.

وقال قادة الانقلاب أمس الخميس إن أي اعتداء أو محاولة اعتداء من جانب إيكواس سيقابلهما رد فوري على أي دولة عضو في التكتل باستثناء الدول الصديقة للنيجر.

وقد أعلن المجلس العسكري في وقت متأخر من مساء الخميس إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسية وبوضع الجنود الموجودين في إطار المعركة مع المجموعات المسلحة.

من ناحية أخرى، أعربت الصين عن أملها في أن تجد النيجر حلا سياسيا للوضع الحالي.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن النيجر ودول المنطقة لديها الحكمة والقدرة على إيجاد حل سياسي لما تمر به حاليا.

ودعا البيان الأطراف المعنية إلى استعادة النظام الطبيعي في أسرع وقت ممكن، وضمان سلامة الرئيس بازوم الذي وصفه البيان بصديق الصين.

ودعت الخارجية الصينية الرعايا الصينيين إلى تعزيز تدابير السلامة والحفاظ على الاتصال بسفارة الصين في النيجر.