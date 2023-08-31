رويترز: ترجيح غياب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة العشرين بالهند

قالت مصادر مطلعة في الهند والصين لوكالة رويترز للأنباء، إن من المرجح ألا يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين في الهند.

وتوقع مسؤولان هنديان، ودبلوماسي يعمل في الصين، ومسؤول في حكومة دولة أخرى من دول مجموعة العشرين، أن يمثّل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بلاده في القمة، التي تعقد في نيودلهي يومي التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان ينظر إلى القمة كونها فرصة للقاء الرئيس الصيني مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد حضوره، في ظل سعي القوتين العظميين إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات، التي توترت بسبب مجموعة من الخلافات التجارية و"الجيوسياسية".

وكانت آخر مرة التقى فيها شي مع بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

غياب متوقع

وقال مسؤول هندي كبير لرويترز، "نحن على علم بأن رئيس الوزراء سيأتي بدلا من شي".

وفي الصين، قال دبلوماسيان أجنبيان، ومسؤول حكومي من دولة أخرى من دول مجموعة العشرين، إن شي لن يحضر القمة على الأرجح. وأضافت المصادر أنها لا تعرف أسباب غيابه المتوقع.

وثارت تكهنات بشأن لقاء بين شي وبايدن، بعد سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين كبار لبكين في الأشهر القليلة الماضية، من بينها زيارة وزيرة التجارة جينا رايموندو قبل أيام.

منتدى التعاون

وهناك قمة أخرى مقبلة قد يلتقي فيها الزعيمان وجها لوجه، وهي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، التي تعقد في سان فرانسيسكو بين 12 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقام شي، الذي حصل على ولاية ثالثة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برحلات قليلة إلى الخارج، منذ أن ألغت الصين -فجأة- الضوابط الحدودية الصارمة التي فرضتها لمكافحة جائحة كورونا.

وحضر اجتماعا لزعماء مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة الكبرى -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي.