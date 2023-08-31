شاهد.. مئات النساء يشاركن بمسيرة مناهضة للجريمة داخل الخط الأخضر

نظّمت لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مسيرة بحرية، بمشاركة أكثر من 400 امرأة، احتجاجا على تفشي جرائم القتل في البلدات والمدن العربية.

وقد انطلقت المسيرة من ميناء مدينة عكا الساحلية وصولا إلى بحر حيفا، وبعد العودة تنطلق المشاركات في مسيرة راجلة من ميناء عكا حتى مسجد الجزار في البلدة القديمة في عكا.

وشارك في المسيرة الشيخ رائد صلاح، الذي حمّل -في حديثه للجزيرة- السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن تفشي ظاهرة العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر.

كما تحدث الشيخ صلاح عن الإجراءات التي يعتزم المواطنون الفلسطينيون القيام بها لمكافحة تفشي الجريمة، ومن بينها: الضغط على اللجان المحلية، ومقاطعة انتخابات الكنيست.