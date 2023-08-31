أكثر من 70 قتيلا في حريق بجنوب أفريقيا

أعلن جهاز الطوارئ في جنوب أفريقيا أن 73 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر اندلاع حريق في مبنى مكون من 5 طوابق وسط جوهانسبرغ، اليوم الخميس.

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى، في حين لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي إنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وتابع "نتحرك طابقا تلو الآخر لانتشال الجثث ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى"، موضحا أن المبنى يقع في حي فقير فيما كان يشكل في السابق منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب أفريقيا.

وذكر أن كثيرين احتجزوا في الداخل عندما اندلع الحريق، معربا عن اعتقاده أن بعضهم كانوا يسكنون المبنى بشكل غير قانوني.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة.