استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس وتعيين غرانت شابس خلفا له

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس استقالته رسميا بعدما أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل للحكومة، وقد عُين غرانت شابس خلفا له.

وفي خطاب استقالته الرسمية، قال والاس -الذي لعب دورا محوريا في دعم أوكرانيا ضد روسيا- "انتُخبت نائبا في 2005، وبعد سنوات، حان الوقت لكي أستثمر في جوانب من الحياة أهملتها وعليّ اكتشاف فرص أخرى".

وكان وزير الدفاع البريطاني أشار سابقا إلى اعتزامه اعتزال الحياة السياسية بعد 9 سنوات قضاها في الحكومة، 4 منها وزيرا للدفاع.

وكان والاس قد أبدى تذمره من الطلبات العسكرية الكثيرة من الجانب الأوكراني، وخاطب الأوكرانيين بلهجة فيها الكثير من العتاب، مؤكدا أن الغرب وبلاده خصوصا "ليست متجر أمازون"، مطالبا الأوكرانيين بإظهار المزيد من الامتنان.

وفي رسالة إلى والاس (53 عاما)، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا في وجه روسيا.

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني عيّن غرانت شابس في منصب وزير الدفاع.

ويُعدّ شابس (55 عاما) شخصية محافظة وكان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير/شباط الماضي.