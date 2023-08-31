روسيا تبدي استعدادها لاستئناف اتفاقية الحبوب إذا أوفى الغرب بتعهداته

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، إنه أبلغه ما يجب أن يفعله الغرب لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب.

وقال لافروف إنه تم بحث المشكلة التي نشأت بعد إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، لتصدير الحبوب من المواني الأوكرانية، مشيرا إلى أنه أُبلغ فيدان بما "يجب أن يفعله الغرب من أجل استعادة جدوى هذه المبادرة".

وأكد لافروف أنه في حال أوفى الغرب بوعوده، فإنه سيتم استئناف اتفاق الحبوب بشكل فوري. وكان فيدان قد وصل إلى موسكو في وقت لاحق اليوم الخميس، في زيارة هي الأولى له لروسيا منذ توليه منصبه، وستستمر الزيارة لمدة يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي، إن هناك "هفوات وأخطاء" شابت صفقة الحبوب التي توقف العمل بها الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه يتم العمل "على حلها لتجديد الصفقة".

وأوضح فيدان أن الأمم المتحدة أعدّت حزمة جديدة من المقترحات بمساهمة تركيا، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستشكل "أساسا مناسبا لإحياء الاتفاقية".

وأكد الوزير التركي أن مبادرات بلاده ستتواصل، لما تشكله اتفاقية الحبوب من أهمية بالنسبة لأمن الغذاء العالمي والاستقرار والسلام في البحر الأسود.

وقال مراسل الجزيرة، إن الجانبين ناقشا مبادرة الرئيس بوتين بتصدير مليون طن من القمح إلى تركيا لتصديره لاحقا للدول المحتاجة بمشاركة قطر، وأوضح المراسل أن حسم هذا الملف سيتم خلال لقاء أردوغان وبوتين المرتقب.

وفي السياق نفسه قال فيدان، إنه يتم بحث العديد من التفاصيل الفنية، وسيتم تقديمها "لقادتنا وسيناقشها زعماء الدول بالتفصيل في المفاوضات المقبلة".

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت روسيا مواصلة مشاركتها في صفقة الحبوب، التي تُوصّل إليها قبل عام لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود.

كما نصت الصفقة على تهيئة الظروف لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا، وسوغت موسكو انسحابها من الصفقة بعدم تنفيذ الجزء المتعلق بالصادرات الروسية إلى السوق العالمية.

زيارة أردوغان

وتسبق زيارة فيدان زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا، ولقاءه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أكدت مصادر رسمية تركية لوكالة رويترز أن أردوغان سيزور روسيا يوم الاثنين المقبل، لعقد مباحثات مع بوتين في مدينة سوتشي الساحلية.

وكان عاكف قليج كبير مستشاري أردوغان، قد أكد الأسبوع الماضي أن روسيا تستطيع الاستمرار باتفاقية الحبوب إذا تم استيفاء شروط معينة تطالب بها، مبينا أن أوكرانيا لم تظهر موقفا سلبيا من استمرار المفاوضات.

الغاز الروسي

من ناحية أخرى أكد لافروف أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى تركيا، بما في ذلك عن طريق إنشاء مركز لتوزيع الغاز هناك.

وأكد التزام روسيا بجميع الاتفاقات المتعلقة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي، بما فيها "إنشاء مركز موحد لتوزيع الغاز في تركيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح إقامة مركز الغاز في تركيا لإعادة تصديره لأوروبا، بعد حدوث تراجع حاد في شحنات الغاز الروسي لأوروبا نتيجة للحرب على أوكرانيا.

وفي ملف الحرب الأوكرانية قال الوزير الروسي، إن ما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام" غير مقبولة ومخفقة بشكل واضح"، مشيرا إلى أنه أوضح لنظيره التركي أسباب استحالة "الاعتماد على الجهود المبذولة في هذا الشأن".