ترامب يدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه بالتلاعب بنتائج انتخابات ولاية جورجيا

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه في لائحة اتهام جنائية واسعة النطاق في قضية تتعلق بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020.

وقال ترامب في وثيقة تقدم بها للمحكمة العليا بمقاطعة فولتون بولاية جورجيا حول لائحة الاتهام الموجهة إليه "كما يتضح من توقيعي أدناه، فإنني أنفي هذا الاتهام الرسمي وأقول إنني غير مذنب فيما يتعلق بلائحة الاتهام في هذه القضية".

وكان القضاء في جورجيا قد وجه في لائحة اتهام من 98 صفحة للرئيس السابق و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، في هذه الولاية الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

وحددت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الاثنين الماضي تاريخ محاكمة ترامب في قضية الانتخابات ليكون في 4 مارس/آذار 2024.

واحتجز الرئيس الأميركي السابق ترامب فترة وجيزة في 25 أغسطس/آب الجاري في سجن فولتون في ولاية جورجيا بتهمتَي الابتزاز والتآمر، قبل أن يُخلَى سبيله بعد دفع كفالة مالية بناء على اتفاق مع المدعي العام بالولاية.

وندد ترامب فور الإفراج عنه بما سماها "المهزلة القضائيّة" واصفا ما حدث بأنه "تدخّل انتخابي".

وأطلق سراح الرئيس السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف دولار بعد أخذ بصماته والتقاط صورة جنائية له.

وكان ترامب قد كتب في منشور على منصته للتواصل "تروث" قبل تسليم نفسه "إنه يوم حزين آخر في أميركا" مضيفا "إنني أحاكم لأنّني تحلّيت بالشجاعة في التشكيك في انتخابات مزورة ومسروقة".

وفي تصريحات سابقة له، أكد ترامب أن التهم الموجهة إليه في 4 قضايا "تافهة ولا معنى لها ومفتعلة" واتهم الرئيس بايدن بتسخير قدرات وزارة العدل لعرقلة محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.

ويواجه ترامب 4 محاكمات جنائية العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير/كانون الثاني القادم، وفي ذروة الحملة الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.