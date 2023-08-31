الممثل الأوروبي بالخليج يؤكد على النهج الدبلوماسي ويرحب بالحوار بين السعودية وإيران

قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج لويجي دي مايو إن الاتحاد يؤمن بالدبلوماسية حلا حقيقيا لإرساء الاستقرار في المنطقة، مرحبا بالحوار بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال دي مايو نحن جاهزون للعمل مع كل بلدان المنطقة التي تعمل على تخفيف التصعيد، مشيرا إلى أن كل عمليات الحوار والتواصل لحل مشاكل المنطقة مرحب بها.

وأكد المسؤول الأوروبي تنظيم اجتماع أوروبي خليجي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالعاصمة العمانية، مؤكدا على العمل سويا على تحقيق أمننا المشترك.