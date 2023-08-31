المبعوث الأممي يزور مأرب للمرة الأولى ويتطلع لتقدم العملية السياسية باليمن

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس الأربعاء، خلال لقائه في مدينة مأرب (شرق صنعاء) عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة مستجدات الملف السياسي والإنساني في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية عن غروندبرغ قوله إنه يتطلع لإحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكدا حرصه على الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

من جهته، جدد محافظ مأرب تأكيد دعم المجلس الرئاسي والحكومة لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الأساسية الثلاث للتسوية السياسية، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.

واعتبر العرادة أن جماعة الحوثي تبحث عما سماه سلاما تكتيكيا، وشدد على أن الحل في اليمن يجب أن يكون حزمة واحدة ويؤدي في النهاية إلى استعادة مؤسسات الدولة.

وفي إطار زيارته الجديدة لليمن، التقى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الثلاثاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحركات أممية وإقليمية من أجل إحياء جهود التسوية السياسية في اليمن التي تشهد جمودا منذ سنوات.