احتدام الاشتباكات بين عشائر عربية وقوات "سوريا الديمقراطية" في دير الزور

زادت حدة الاشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية وما تسمى قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في محافظة دير الزور في شرق سوريا، مع انضمام مزيد من القبائل للقتال هناك، واستقدام "قسد" قوات لتعزيز مقاتليها.

وطالبت العشائر العربية بإخراج قوات "قسد" من المحافظة في الوقت الذي اشتعلت النار في إحدى آبار النفط بالمحافظة بعد استهدافه من قبل مسلحين.

كما أفادت مصادر محلية للجزيرة بتجدد المواجهات بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، وأوضحت أن مقاتلي العشائر هاجموا مواقع عسكرية تتبع "قسد" في بلدات جديد عكيدات وجديد بكارة والكسرة وفي مدينة البصيرة.

ووسع مقاتلو العشائر العربية مناطق سيطرتهم بالمحافظة اليوم الخميس بعد سيطرتهم على بلدات وقرى جديدة بعد اشتباكات عنيفة، وكانت "قسد" قد أرسلت تعزيزات إلى دير الزور مساء أمس لمواجهة مقاتلي العشائر العربية.

ونقلت رويترز عن شهود عيان أن ما لا يقل عن 40 عنصرا من الجانبين و15 مدنيا قتلوا في معارك تدور منذ الأحد الماضي.

واندلع قتال الأحد بعد أن اعتقلت "قسد" أحمد الخبيل الذي كان يرأس مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وكان أيضا قائدا عربيا بارزا في قوات "سوريا الديمقراطية".

وقوات "قسد" تحالف شكلته الولايات المتحدة من مسلحين من العشائر ومقاتلين أكراد، وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وقال أحد قادة قوات العشائر "مقاتلي أبناء قبيلة البكارة سيطروا اليوم على بلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي" وسيطروا على كافة مقرات "قسد" هناك، مشيرا إلى "انشقاق 20 عنصرا من مقاتلي قوات قسد من المكون العربي" وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية أن مقاتلي العشائر سيطروا أيضا على بلدة الحصان بالريف الغربي.

🎥 || هام || متداول || بيان صادر عن وجهاء وشيوخ محافظة الرقة بشأن الأحداث الأخيرة بين ميلشيا "قسد" من جهة وبين ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" من جهة أخرى وتدخل العشائر العربية على خط الاشتباكات والسيطرة. pic.twitter.com/DBb5Qvz5hF — إدلب Online (@idleb_online) August 31, 2023

مطالب عشائرية

من جانبه، أكد الشيخ محمد العكيدي أن العشائر العربية ستطالب التحالف الدولي بتسليم المنطقة بشكل كامل للعشائر، وخروج جميع مقاتلي "قسد" من الأكراد منها.

وقال العكيدي إن المهلة التي حددها شيوخ القبائل لخروج "قسد وإطلاق سراح عناصر مجلس دير الزور العسكري الذين تم اعتقالهم من قبل قادة حزب العمال الكردستاني منذ يومين " تنتهي مساء اليوم. ونفى ما يثيره الإعلام الذي يتبع "قسد" من أن الاشتباكات تجري مع عناصر من تنظيم الدولة.

إحراق بئر نفطية

وفي تطور آخر، استهدف مسلحون بقذائف صاروخية أمس إحدى آبار النفط الواقعة قرب حقل كونيكو للغاز الذي توجد فيه قاعدة لقوات "التحالف الدولي" في ريف دير الزور الشمالي. وأدى الهجوم لاشتعال النيران في البئر، وسط تحليق للطيران التابع للتحالف.