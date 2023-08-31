إيران تكشف إحباط "أكبر مؤامرة" لتخريب برنامجها الصاروخي وتتهم إسرائيل

أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية -اليوم الخميس- أن طهران أحبطت ما وصفتها "بأكبر مؤامرة تخريبية" ضد الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء في البلاد، متهمة إسرائيل بالوقوف وراءها.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، عن مسؤول في جهاز حماية المعلومات التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، أن ما وصفها بالشبكة المحترفة خططت بالتعاون مع بعض المتسللين لإدخال أجزاء معيبة في عجلة إنتاج الصواريخ المتقدمة لدى الصناعات الصاروخية بوزارة الدفاع.

وأضاف المصدر أن هذه الشبكة سعت بتوجيه مباشر من جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، إلى تحويل الصواريخ المنتجة من خلال بيع القطع المجهزة، إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال؛ معلنا إلقاء القبض على عناصر الشبكة و"تحييد عملياتها"، وفق تعبيره.

ووصف المسؤول العسكري الإيراني، العملية الاستخباراتية والأمنية التي أدت لتفكيك الشبكة بأنها "الأكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل تكبدت "إخفاقا ذريعا" عبر إحباط خطتها.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الأمر.

وخلال السنوات الماضية أعلنت كل من طهران وتل أبيب التي تصنف الأخرى بالعدو، إحباط هجمات ومخططات لتنفيذ هجمات لدى الطرف الآخر.