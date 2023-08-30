10 أحداث مفصلية في تاريخ الغابون منذ الاستقلال

عاشت دولة الغابون منذ استقلالها عن فرنسا في 1960 وإلى غاية الانقلاب العسكري الذي شهدته في 30 أغسطس/آب 2023 عدة أحداث مفصلية في تاريخها، في ما يلي الأحداث العشرة الأبرز منها.

1960 الاستقلال عن فرنسا

أعلنت دولة الغابون استقلالها عن فرنسا في 17 أغسطس/آب 1960، وفي فبراير/شباط 1961 أصبح ليون مبا رئيسا للبلاد قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري بعد 3 سنوات، ثم تدخلت فرنسا عسكريا وأعادته للسلطة.

1967 عمر بونغو رئيسا مدة 41 عاما

في ديسمبر/كانون الأول 1967 وبعد وفاة الرئيس ليون مبا، صعد إلى السلطة ألبير برنار بونغو (الذي غير اسمه فيما بعد إلى عمر)، وفرض الحزب الديمقراطي الغابوني كحزب متفرد بالحكم في البلاد، مستفيدا من عائدات النفط.

وفي عام 1973 أعلن بونغو إسلامه وأصبح اسمه الحاج عمر بونغو، قبل أن يضيف إليه في 2003 اسم أونديمبا (اسم والده).

وفاز بونغو بانتخابات الرئاسة في 1973 و1979 و1986 بعد أن ترشح لها وحيدا، وفي مطلع 1990 حدثت في البلاد هزات اجتماعية تحولت إلى مواجهات وأعمال عنف، وفي مايو/أيار من العام نفسه تبنت البلاد التعددية، ومع ذلك فاز بونغو برئاسيات 1993 و1998 و2005.

2009 علي بونغو يرث والده

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009 تولى السلطة في الغابون علي بونغو بعد وفاة والده عمر بونغو في يونيو/حزيران من السنة نفسها، وذلك بعد انتخابه في أغسطس/آب في اقتراع شككت المعارضة في نزاهته ورافقته أعمال عنف أودت بحياة عديد الغابونيين.

2014 توترات اجتماعية

في ديسمبر/كانون الأول 2014 اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس علي بونغو، ثم بدأت التوترات الاجتماعية في التصاعد خلال عامي 2014 و2015 تغذيها الأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية.

2016 عنف غير مسبوق

أدى إعلان فوز علي بونغو برئاسيات 2016 إلى اندلاع موجة عنف غير مسبوقة تمثلت في مظاهرات ضد السلطة ومئات الاعتقالات وحرق مؤسسات، منها الجمعية العامة، وأدت هذه الموجة إلى وفاة عدد من المتظاهرين.

2018 جلطة دماغية

في 24 أكتوبر/تشرين الأول أصيب الرئيس علي بونغو بجلطة دماغية في المملكة العربية السعودية، مما أبعده عن الحياة السياسية لعدة أشهر.

2019 محاولة انقلابية فاشلة

في السابع من يناير/كانون الثاني 2019 فشلت محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، وقبل نهاية العام عاشت البلاد على وقع موجة اعتقالات بسبب قضايا فساد. وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه سمي نور الدين بونغو ابن علي بونغو منسقا لشؤون الرئاسة.

2022 اتهامات في فرنسا لأبناء بونغو

في العام 2022 وعلى مدى أشهر تم توجيه الاتهام إلى 9 من أبناء عمر بونغو في فرنسا في قضايا تتعلق بالفساد واختلاس أموال عامة. وتقدر المحاكم قيمة الأصول العقارية التي تم إنشاؤها في فرنسا بأموال عامة محولة من الغابون بـ "85 مليون يورو".

أبريل/نيسان 2023 مراجعة الدستور

في أبريل/نيسان 2023 صوت البرلمان الغابوني على مراجعة الدستور ليتم تخفيض الفترة الرئاسية الواحدة من 7 سنوات إلى 5، واقتصار الانتخابات الرئاسية على جولة واحدة.

أغسطس/آب 2023 انقلاب عقب الانتخابات

أعلن ضباط غابونيون السيطرة على الحكم في البلاد وإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلن عن فوز علي بونغو بها بنتيجة بنسبة 64.27% وكذلك حل جميع مؤسسات الدولة.