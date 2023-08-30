استشهاد فتى فلسطيني وإصابة مستوطن بالقدس

أفاد مراسل الجزيرة -مساء الأربعاء- باستشهاد فتى في مدينة القدس المحتلة، في حين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني قرب الخليل، بزعم تنفيذه عملية دهس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب -لم تعرف هويته بعد- قرب باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتُرك ينزف من دون تقديم أي إسعافات له، قبل أن يُعلن استشهاده.

تغطية صحفية: "صور من مكان عـــمـــلــــية الطعن قرب حي المصرارة في القدس، والتي ارتقى خلالها منفذها وأصيب مستوطن". pic.twitter.com/urZy5JEco2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2023

من جهتها، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية "أن الفتى نفذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن المستوطن تلقى العلاج الطبي، وجرى نقله إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس.

ردة فعل المستوطنين على قتل فلسطيني في القدس pic.twitter.com/vsUfP0HS4z — أ.علاء الريماوي (@ala2remawi) August 30, 2023

إطلاق النار على فلسطيني بالخليل

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني (جنوبي الضفة الغربية المحتلة) بزعم تنفيذه عملية دهس.

وذكرت "وفا" أن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال، بعد استهداف مركبته قرب مدينة الخليل، من دون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن الشاب الذي تعرض لإطلاق النار هو محمود أكرم أبو شيخة (22 عاما).

في الأثناء، أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة وعزز وجوده العسكري في المكان، كما منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب.​​​​​​​

تغطية صحفية: من مكان إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "بيت حجاي" في الخليل. pic.twitter.com/kK2WZn17EZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2023

ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا وصل إلى مفترق 200 قرب الخليل، "وقام بتسريع سيارته نحو قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في المكان"، مضيفا أن الجنود قاموا بإطلاق النار عليه.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه "نتيجة اصطدام السيارة، أصيب جندي بجروح طفيفة، وجرى إسعافه بالمكان وتحويله للعلاج في المستشفى".

والأسبوع الماضي، أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل مدينة الخليل بالحواجز العسكرية، عقب مقتل مستوطنة وإصابة زوجها بجروح "خطيرة" في إطلاق نار من سيارة عابرة.

اعتقالات واسعة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته اعتقلت فتى يبلغ من العمر 15 عاما في قرية شقبا، شمال غرب مدينة رام الله، بتهمة "التخطيط لتنفيذ عملية طعن" قرب مستوطنة "نيلي".

وأمس الثلاثاء، شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 32 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) -في بيان- أن الاعتقالات "نفذت في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط)، ونابلس وقلقيلية وجنين (شمال)"، مشيرا إلى أن "من بين المعتقلين أسرى سابقين".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متزايدا جراء اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية.