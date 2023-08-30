ألمانيا تتهم رجل أعمال بانتهاك العقوبات لتصديره مواد محظورة لروسيا

أعلن الادعاء العام الفدرالي في ألمانيا -اليوم الأربعاء- إصدار مذكرة توقيف بحق رجل أعمال يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية، ويشتبه في قيامه بتصدير مكونات إلكترونية، تستخدم في المعدات العسكرية إلى روسيا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

وقال الادعاء العام -في بيان-، إن المكونات الإلكترونية التي صدّرها الرجل -المحتجز منذ مارس/آذار الماضي انتظارا لمحاكمته- من خلال شركته في غرب ألمانيا، تُستخدم في صناعة مواد عسكرية؛ بينها طائرة "أورلان-10" المسيّرة التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا.

وحسب تقديرات ممثلي الادعاء، فإن المشتبه فيه الذي أُشير إليه باسم "فالديمار-إف" أجرى 26 عملية تصدير لمواد مشمولة بالعقوبات الأوروبية، في الفترة بين 2020 و2023 لشركة في روسيا.

وقُدرت قيمة المعاملات بين رجل الأعمال المحتجز وشركائه الروس بنحو 715 ألف يورو.

وتتخذ السلطات الألمانية إجراءات صارمة بصورة متزايدة، تجاه المشتبه في تحايلهم على العقوبات.

والعام الماضي اعتقلت السلطات الألمانية عنصرا في استخباراتها، بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج ضمن آخر حزمة عقوبات على روسيا إجراءات مشددة، ضد من يعيد تصدير التقنية التي يمكن استخدامها في الحرب لروسيا.