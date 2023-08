أعنف هجوم على كييف منذ الربيع ومسيّرات أوكرانية تقصف مطارا روسيا

قُتل شخصان في وقت مبكر اليوم الأربعاء جراء ما وصفه مسؤولون أوكرانيون بأعنف هجوم روسي على العاصمة كييف منذ الربيع الماضي، وفي حين استهدفت مسيّرات مطارا بغرب روسيا، أعلنت موسكو أن قواتها دمرت زوارق أوكرانية في البحر الأسود.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرهي بوبكو إن الهجوم استخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيّرة، وأكد الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت كل الصواريخ وعددها 28 صاروخا أطلقت من قاذفات روسية و15 مسيّرة من أصل 16 مسيّرة خلال التصدي للهجوم الروسي.

من جهته، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب آخرون جراء هجوم صاروخي روسي.

وأضاف كليتشكو أن حطام الصواريخ والمسيّرات التي جرى إسقاطها سقطت في مواقع عدة بالمدينة مما أسفر عن إصابات وأضرار.

ويأتي الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية وسط ضربات متبادلة بالمسيّرات ومعارك محتدمة على محاور عدة شرق وجنوب أوكرانيا.

The airport in Pskov, Ruzzia, seems to have been attacked. A fire broke out. Strong explosions are heard, — rosZMI

Four IL-76 aircraft were damaged in Pskov after a drone attack on a military airfield

At least 2 burned planes — confirmed 🤷 pic.twitter.com/PNhENZfB0G

