قتلى في تحطم مروحيتين أوكرانيتين وقصف روسي عنيف على كييف

قال الجيش الأوكراني أمس الأربعاء إن 6 جنود لقوا حتفهم على متن مروحيتين خلال "تنفيذ مهام" في شرق البلاد. وفي حين أعلنت روسيا قصف أهداف للقيادة والمخابرات الأوكرانية، تعرضت كييف لهجوم روسي وُصف بالأعنف منذ الربيع الماضي.

ولم يشر الجيش الأوكراني إلى ما حدث تحديدا للمروحيتين، وهما من طراز "مي-8" المستخدم على نطاق واسع.

وجاء في بيان للجيش نُشر على تطبيق تليغرام أن الجنود القتلى كانوا "ينفذون مهمات" في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري إن الحادث وقع بالقرب من كراماتورسك، وهي بلدة كبيرة غربي باخموت في منطقة دونيتسك.

وذكر الموقع أن الطائرتين "دمرتا بالكامل" وعُثر على الجثث في الموقع.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت روسيا أنها قصفت أهدافا للقيادة والمخابرات الأوكرانية، بعد ساعات من هجمات واسعة بالمسيرات على مواقع داخل روسيا، بينها مطار عسكري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت بنجاح أمس الأربعاء عددا من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية.

وكانت موسكو قالت قبيل ذلك إن الهجمات الأوكرانية بالمسيرات التي استهدفت الليلة الماضية مطارا عسكريا في بسكوف (غرب روسيا)، ومقاطعات روسية أخرى بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم؛ لم يكن لها أن تنجح من دون معلومات غربية، ولن تبقى بلا رد.

وقالت الخارجية الروسية إن محاولات أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية بطائرات مسيرة دليل على وصول كييف إلى طريق مسدود، حسب تعبيرها.

The airport in Pskov, Ruzzia, seems to have been attacked. A fire broke out. Strong explosions are heard, — rosZMI

Four IL-76 aircraft were damaged in Pskov after a drone attack on a military airfield

At least 2 burned planes — confirmed 🤷 pic.twitter.com/PNhENZfB0G

— Feher_Junior (@Feher_Junior) August 29, 2023