قتلى في تحطم مروحيتين أوكرانيتين وقصف روسي عنيف على كييف

قال الجيش الأوكراني أمس الأربعاء إن 6 جنود لقوا حتفهم على متن مروحيتين خلال "تنفيذ مهام" في شرق البلاد. وفي حين أعلنت روسيا قصف أهداف للقيادة والمخابرات الأوكرانية، تعرضت كييف لهجوم روسي وُصف بالأعنف منذ الربيع الماضي.

ولم يشر الجيش الأوكراني إلى ما حدث تحديدا للمروحيتين، وهما من طراز "مي-8" المستخدم على نطاق واسع.

وجاء في بيان للجيش نُشر على تطبيق تليغرام أن الجنود القتلى كانوا "ينفذون مهمات" في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري إن الحادث وقع بالقرب من كراماتورسك، وهي بلدة كبيرة غربي باخموت في منطقة دونيتسك.

وذكر الموقع أن الطائرتين "دمرتا بالكامل" وعُثر على الجثث في الموقع.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت روسيا أنها قصفت أهدافا للقيادة والمخابرات الأوكرانية، بعد ساعات من هجمات واسعة بالمسيرات على مواقع داخل روسيا، بينها مطار عسكري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت بنجاح أمس الأربعاء عددا من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية.

وكانت موسكو قالت قبيل ذلك إن الهجمات الأوكرانية بالمسيرات التي استهدفت الليلة الماضية مطارا عسكريا في بسكوف (غرب روسيا)، ومقاطعات روسية أخرى بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم؛ لم يكن لها أن تنجح من دون معلومات غربية، ولن تبقى بلا رد.

وقالت الخارجية الروسية إن محاولات أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية بطائرات مسيرة دليل على وصول كييف إلى طريق مسدود، حسب تعبيرها.

The airport in Pskov, Ruzzia, seems to have been attacked. A fire broke out. Strong explosions are heard, — rosZMI

Four IL-76 aircraft were damaged in Pskov after a drone attack on a military airfield

At least 2 burned planes — confirmed 🤷 pic.twitter.com/PNhENZfB0G — Feher_Junior (@Feher_Junior) August 29, 2023

مطار وزوارق

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت بتعرض مقاطعات عدة غرب البلاد إلى هجوم واسع بمسيرات أوكرانية الليلة الماضية.

وأكدت وسائل إعلام روسية تضرر العديد من طائرات الشحن الروسية في مطار بسكوف، جراء الهجوم الذي شاركت فيه نحو 15 مسيرة أوكرانية.

ونشر حاكم مقاطعة بسكوف مقطعا مصورا لحريق كبير وانفجارات في المطار الواقع بالقرب من الحدود مع إستونيا، ولاحقا ذكرت وكالة تاس أن السلطات أغلقت المطار أمام حركة الملاحة المدنية.

في المقابل، أكد متحدث عسكري أوكراني أن الهجوم أسفر عن تدمير 4 طائرات عسكرية روسية.

وفي إطار الهجمات المتبادلة بالمسيرات، تحدث الجيش الروسي عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة فوق مناطق روسية عدة؛ من بينها بريانسك وأورلوف وكالوغا.

وبسبب وصول مسيرة أوكرانية مرة أخرى إلى موسكو، علقت السلطات حركة الملاحة الجوية فترة وجيزة في مطارات دوموديديفو وفنوكوفو وشيريميتييفو بالعاصمة الروسية، حسب وكالة تاس.

وفي تطور آخر، قال الجيش الروسي، إن إحدى طائراته تمكنت من تدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية تقل ما يصل إلى 50 مظليا في البحر الأسود.

في المقابل، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية رصد 14 سفينة معادية، بعضها يحمل صواريخ كروز في البحر الأسود وبحر آزوف.

وكانت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أفادت بأن روسيا أطلقت في وقت مبكر الأربعاء مجموعتين من المسيرات: الأولى باتجاه كييف، والأخرى باتجاه وسط البلاد وجنوبها، تبعهما إطلاق صواريخ كروز من قاذفات إستراتيجية، ومن السفن الحربية في البحر الأسود باتجاه 6 مناطق مختلفة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرهي بوبكو إن الهجوم على العاصمة استخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيّرة، وأكد الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت كل الصواريخ وعددها 28 صاروخا، أطلقت من قاذفات روسية و15 مسيّرة من أصل 16 مسيّرة خلال التصدي للهجوم الروسي.





تقدم أوكراني

وفي التطورات الميدانية، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها حققت تقدما في الجبهة الجنوبية، وإنها تواصل عملياتها الهجومية باتجاه مدينة ميليتوبول في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرقي أوكرانيا).

وتعد ميليتوبول هدفا إستراتيجيا للجيش الأوكراني؛ فهي بوابة إلى شبه جزيرة القرم، حيث تقع المدينة على خط سكة حديدية يربط روسيا بالقرم والأراضي الأخرى، التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني أكد في وقت سابق أنه استعاد قرية روبوتين الإستراتيجية، في إطار هجومه المستمر جنوبا باتجاه مدينتي ميليتوبول وبرديانسك الخاضعتين للسيطرة الروسية على بحر آزوف، بيد أن مصادر روسية نفت ذلك.

من جانبه، قال مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك إن كييف أخذت ضوءا أخضر من شركائها لشن هجمات على شبه جزيرة القرم، وأضاف أن روسيا ستفقد السيطرة على مجالها الجوي بمرور الوقت.

في المقابل، حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الدول الغربية من تبعات موافقتها على شن القوات الأوكرانية هجمات على شبه جزيرة القرم، وقال إن ذلك سيكون سببا لشن حرب، وسيمنح موسكو إطارا قانونيا للتحرك ضد الجميع، ورأى أن هذا الأمر ينبئ بأن نهاية العالم تقترب.

تزامن ذلك مع إعلان البيت الأبيض تقديم حزمة مساعدات أميركية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لدعم دفاعات أوكرانيا الجوية إضافة إلى ذخائر وعتاد.