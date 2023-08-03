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مناورات روسية سورية تحاكي تحرير بلدة يحتلها عدو افتراضي

1237947968 Russian and Syrian military pilots jointly patrol Syrias airspace SYRIA JANUARY 22, 2022: Pictured in this image dated 22 January 2022 is a Russian Air Force Sukhoi Su-34 strike aircraft (L) and a Syrian Air Force Mikoyan MiG-29 fighter aircraft in flight. Russian and Syrian military pilots departed from Hmeimim, Saikal and Dumayr air bases to conduct their first joint air patrols along the Golan Heights and the Euphrates River. Russian Air Force crews piloted Sukhoi Su-34 strike aircraft, Sukhoi Su-35 fighter aircraft and a Beriev A-50 airborne early warning and control aircraft, while the Syrian side piloted Mikoyan Mig-23 and Mikoyan Mig-29 fighter aircraft for the patrol missions. Russian Defence Ministry/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY (Photo by Russian Defence Ministry\TASS via Getty Images)
تدريبات روسية سورية مشتركة في الأجواء السورية (غيتي)
3/8/2023

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية أجرت تدريبات مشتركة مع وحدات من القوات الخاصة السورية في محافظة حماة، تحاكي تحرير بلدة يحتلها عدو افتراضي.

وقالت الوزارة إن قواتها الجوية أجرت تدريبات مشتركة مع وحدات من القوات الخاصة السورية، وشاركت فيها وحدات من المدفعية السورية مع مقاتلات من طراز "سو-35″، وقاذفات "سو-24″، ومروحيات "كا-52" تابعة للقوات المسلحة الروسية، مشيرة إلى أن القوات المشاركة تدربت على ضرب أهداف حساسة لما وصفتها بجماعات "إرهابية" مفترضة في المحافظة.

وأشارت إلى أن مقاتلات "سو-35″ و"سو-24" التابعة للقوات الجوية الروسية، إلى جانب وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة السورية، هاجمت أهدافا معادية خطيرة وكبدتها خسائر جسيمة.

وأضافت الوزارة أنه "حسب خطة التمرين، حاول العدو مهاجمة أماكن انتشار القوات السورية والاستيلاء على منطقة واحتجاز مدنيين". وحسب بيان الوزارة، فقد اقتحمت الوحدات الهجومية المنطقة التي سيطر عليها مسلحون وقامت بتدميرها والسيطرة عليها.

وتأتي هذه التدريبات في ظل احتكاكات بين القوات الجوية الروسية والأميركية في الأجواء السورية تخللها تبادل للاهتمامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

المصدر : وكالات