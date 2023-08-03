مناورات روسية سورية تحاكي تحرير بلدة يحتلها عدو افتراضي

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية أجرت تدريبات مشتركة مع وحدات من القوات الخاصة السورية في محافظة حماة، تحاكي تحرير بلدة يحتلها عدو افتراضي.

وقالت الوزارة إن قواتها الجوية أجرت تدريبات مشتركة مع وحدات من القوات الخاصة السورية، وشاركت فيها وحدات من المدفعية السورية مع مقاتلات من طراز "سو-35″، وقاذفات "سو-24″، ومروحيات "كا-52" تابعة للقوات المسلحة الروسية، مشيرة إلى أن القوات المشاركة تدربت على ضرب أهداف حساسة لما وصفتها بجماعات "إرهابية" مفترضة في المحافظة.

وأشارت إلى أن مقاتلات "سو-35″ و"سو-24" التابعة للقوات الجوية الروسية، إلى جانب وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة السورية، هاجمت أهدافا معادية خطيرة وكبدتها خسائر جسيمة.

وأضافت الوزارة أنه "حسب خطة التمرين، حاول العدو مهاجمة أماكن انتشار القوات السورية والاستيلاء على منطقة واحتجاز مدنيين". وحسب بيان الوزارة، فقد اقتحمت الوحدات الهجومية المنطقة التي سيطر عليها مسلحون وقامت بتدميرها والسيطرة عليها.

وتأتي هذه التدريبات في ظل احتكاكات بين القوات الجوية الروسية والأميركية في الأجواء السورية تخللها تبادل للاهتمامات بشأن المسؤولية عن ذلك.