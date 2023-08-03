موجة الحر.. إيران تعطّل العمل بكافة القطاعات والإعصار خانون يعيث فسادا في اليابان وتايوان

قررت الحكومة الإيرانية تعطيل العمل في القطاعين العام والخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في حين أدى الإعصار خانون إلى مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن 166 ألف منزل بجنوب اليابان، وأجبر الشركات والمدراس على الإغلاق بشمال تايوان.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية تعطيل العمل في القطاعين العام والخاص، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي بلغ 50 درجة مئوية في بعض المدن.

ودعت وزارة الصحة الإيرانيين إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

أما في اليابان، فقد انقطعت الكهرباء صباح اليوم الخميس عن حوالي 166 ألف أسرة في منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما بجنوب البلاد، حيث تستمر الأمطار والرياح العاصفة المصاحبة للإعصار خانون الذي يتحرك ببطء.

وبحسب وكالة الأرصاد اليابانية، فإن العاصفة ببحر الصين الشرقي تتجه إلى الشمال الغربي بسرعة بطيئة تبلغ حوالي 222 كيلومترا في الساعة.

الإعصار يتحرك شرقا

وقالت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية إن من المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه ويتحرك شرقا صوب البر الرئيسي حتى الثلاثاء المقبل، لكن لم يتم تحديد مساره.

وأفادت الهيئة الإعلامية العامة بورود تقارير عن وفاة شخصين في أوكيناوا، وهي وجهة سياحية ذات شعبية تقع على بعد حوالي 1600 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث إن 41 شخصا في أوكيناوا وكاجوشيما أصيبوا.

وقالت شركة "أوكيناوا إلكتريك باور" على موقعها الإلكتروني إن 160 ألفا و40 أسرة، أو حوالي ربع عدد المنازل التي تزودها الشركة بالخدمة، تمر بنوبات انقطاع للكهرباء.

وأعلنت "كيوشو إلكتريك باور" أن إمدادات الكهرباء انقطعت عن نحو 6550 أسرة في جزر أمامي بمنطقة كاجوشيما، الواقعة شمال أوكيناوا.

كما أجبر الإعصار خانون المدارس والشركات على الإغلاق في شمال تايوان اليوم الخميس، مع إلغاء نحو 40% من الرحلات الجوية الدولية.





أمطار الصين.. قتلى ومفقودون

من جانبها، تستعد الصين للتعامل مع الإعصار خانون في الوقت الذي تكثّف فيه السلطات عمليات واسعة النطاق للإنقاذ والبحث عن المفقودين بعد أمطار هطلت على مختلف أنحاء بكين في الأيام الماضية، كانت الأكثر غزارة منذ بدء تدوين مؤشرات الطقس قبل 140 عاما.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين إن "الكمية القصوى من المتساقطات المسجلة خلال هذه العاصفة، والتي بلغت 774.8 ملم، سجّلت في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ".

وأوضحت أن الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود إلى العام 1891.

وأفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية الثلاثاء أن الأمطار تسببت بوفاة 11 شخصا وفقدان أكثر من 10 في بكين.

وتراجعت غزارة الأمطار الأربعاء في بكين، وانتقل التركيز إلى محافظة خوباي المجاورة لها.