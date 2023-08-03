إحباط هجوم أوكراني بالمسيّرات قرب موسكو وكييف تتحدث عن رصد سفن روسية بالبحر الأسود

أعلنت روسيا اليوم الخميس إحباط هجوم بطائرات مسيرة فوق مقاطعة تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي موسكو، في حين كشفت كييف عن الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات، كما تحدثت عن رصد سفن "معادية" في البحر الأسود مجهزة بصواريخ إستراتيجية.

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن إسقاط 6 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعة كالوغا، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وبعد ساعات من الهجوم أعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف شابشا أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة سابعة جنوب غربي المدينة.

ويأتي الهجوم الجديد بعد يوم واحد من هجوم مماثل استهدف حي الأعمال في قلب موسكو، حيث أصابت إحدى المسيّرات مبنى في حي "موسكو سيتي"، مما أوقع أضرارا مادية، دون تسجيل إصابات.

وفي هذا السياق، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن هجمات الطائرات المسيرة على موسكو ينفذها من سماهم "الثوار الروس".

وأكد دانيلوف عدم وجود أي قيود على استخدام الأسلحة الأوكرانية المصنعة محليا ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر الأحد الماضي من أن "الحرب" تصل إلى روسيا و"رموزها"، في إشارة إلى الهجمات التي طالت الداخل الروسي.

كما دعا مرارا إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مطالبا حلفاء بلاده بتزويدها بمقاتلات "إف-16".

تطورت أخرى

وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إسقاط 23 طائرة مسيّرة من نوع "شاهد" خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت الأراضي الأوكرانية بـ5 صواريخ مجنحة ونفذت 89 غارة جوية، كما أطلقت 67 مقذوفا من راجمات صواريخ خلال الساعات الماضية، مما أوقع قتلى وجرحى من المدنيين وأدى إلى تضرر منشآت البنية التحتية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية لم تحقق أي تقدم على خطوط المواجهة، لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام، وهو ما يجعل تحرك القوات الأوكرانية إلى الشرق والجنوب أمرا صعبا.

سفن في البحر الأسود

وعلى صعيد آخر، وعقب يومين من إعلان موسكو صد هجوم أوكراني على سفن في البحر الأسود أعلن الجيش الأوكراني رصد 17 سفينة وصفها بالمعادية في البحر الأسود، اثنتان منها تحملان صواريخ من نوع "كاليبر".

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية إن إسقاط صواريخ "كاليبر" التي تطلق من السفن الروسية في البحر الأسود أصبح ممكنا بشكل كبير.

وفي تصريح خاص للجزيرة، أضاف المسؤول العسكري أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تواجه تحديا في ما يخص الصواريخ الفرط صوتية التي تطلق من قواعد أرضية.

يذكر أن صواريخ "كاليبر" هي صواريخ روسية موجهة تعد من الجيل الثاني من الصواريخ الروسية الإستراتيجية المجنحة، وتضاهي صواريخ "توماهوك" الأميركية، ويبلغ طول الصاروخ 6.20 أمتار، فيما يصل وزنه عند إطلاقه إلى نحو 1770 كيلوغراما.