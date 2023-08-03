بلينكن: أسعار الحبوب ارتفعت 8% وروسيا تتجاهل نداءات العالم

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن أسعار الحبوب ارتفعت بأكثر من 8% منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، وتجاهلها النداءات العالمية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أضاف بلينكن أنه يجب ألا يستخدم الجوع سلاحا في الحروب، مشددا على ضرورة "التكيف وبناء قدر أكبر من المرونة في مواجهة الصدمات لا سيما في مناطق الصراعات".

وأشار بلينكن إلى أن القتال في السودان أدى إلى تعطيل موسم الزراعة الصيفي ورفع تكلفة الغذاء، غضافة غلى تبعات قصف صوامع الحبوب في أوكرانيا.

بدورها، أكدت منسقة الأمم المحدة لشؤون منع المجاعة رينا غيلاني أن ربع مليار شخص حول العالم يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وأن نحو 376 ألف شخص يواجهون ظروفا تشبه المجاعة في 7 دول.

وقالت المسؤولة الأممية إن الحروب والنزاعات المسلحة سبب أساسي في تفشي المجاعة، وطالبت "بأن يكون خطر المجاعة خطا أحمر".

على حافة المجاعة

من جهته، قال المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن 35 مليون شخص باتوا على حافة المجاعة، مؤكدا ان 80% من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد لا يتلقون أي مساعدات، وأن الحل لمواجهة خطر المجاعة هو محاسبة الجناة الذين يدمرون مستودعات الأغذية.

وتفاقمت المخاوف من أزمة غذاء عالمية حادة بعد إعلان روسيا منتصف الشهر الماضي انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلة إن مطالبها المتعلقة بدعم صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تُلب، كما انتقدت عدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى الدول الفقيرة.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق العام الماضي، في مسعى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت لكون روسيا وأوكرانيا من أكبر البلاد المصدرة للحبوب.

وقالت الأمم المتحدة إن اتفاق البحر الأسود كان عملية تجارية، وعاد بالفائدة على البلدان الفقيرة من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23% حول العالم منذ مارس/آذار 2022.