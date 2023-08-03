السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكيتهما المشتركة لحقل الدرة للغاز في الخليج

قالت الخارجية السعودية إن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي بالخليج مشتركةٌ بينهما فقط.

وأضافت الوزارة -في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء- أن المملكة والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد.

في الجانب الآخر، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده لن تتنازل عما وصفه بحق إيران في الاستثمار بحقل آرش، المعروف باسم حقل الدرة، المشترك مع الكويت والسعودية.

وأضاف أوجي أن طهران أبلغت الكويت باستعدادها للعمل والاستثمار المشترك في الحقل.

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال أواخر الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

يذكر أن الكويت والسعودية وقعتا أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير حقل الدرة المشترك بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

وتم اكتشاف حقل الدرة للغاز الطبيعي في مياه الخليج عام 1967.