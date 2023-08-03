"سلاح دبلوماسي مهم".. إسرائيل ترغب بزيادة صادرات الغاز إلى مصر

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحكومة ينبغي أن تزيد الحصة المخصصة للتصدير من احتياطيات الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج الغاز لأن لديها أزمة شديدة، وفق تعبيره.

وقال كاتس -خلال جولة في حقل "لفياثان" البحري للغاز قبالة حيفا- إن "قدرتنا على تصدير الغاز -بطريقة محسوبة- هي كما قلت سلاح دبلوماسي مهم يقوي موقف إسرائيل في المنطقة والعالم".

وشرعت إسرائيل في استغلال ثروات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط منذ 15 عاما، لكن الحكومة حددت سقفا للكميات المسموح بتصديرها للخارج حتى تضمن حصول السوق المحلية على إمدادات كافية.

وظلت هذه المسألة محل جدل واسع في إسرائيل على مدى سنوات، وتجدد النقاش حولها الشهر الماضي عندما حذر مفوض الميزانية في إسرائيل من أن الصادرات ربما تكون أكثر مما ينبغي وقد تهدد أمن الطاقة الإسرائيلي.





وأعرب وزير الطاقة الإسرائيلي أمس الأربعاء بشكل علني عن تأييده لزيادة حصص التصدير لكن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا رسميا في هذا الصدد.

ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، قال كاتس إن "الأمن أولوية قصوى دائما لكن روابط الطاقة بين مصر وإسرائيل مهمة".

وتابع "مصر تحتاج الغاز، ليس لتسييله فقط (للتصدير)، بل لأن لديهم أزمة شديدة ويحتاجونه للاستهلاك المحلي".

وفي عام 2022 أنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، جرى تصدير 9.21 مليارات منها، وكانت من نصيب مصر والأردن.