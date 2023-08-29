عاجل وزير الخارجية الجزائري: الجزائر تقترح مبادرة جديدة تشمل فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لحل أزمة النيجر

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء إن بلاده تقترح مبادرة لحل الأزمة في النيجر، في حين حذرت وزيرة فرنسية من "الانهيار الأمني في غرب أفريقيا".

وقال عطاف إن الفترة الانتقالية المقترحة مدتها ستة أشهر ويقودها حاكم مدني، مؤكدة أن "معظم الدول التي تحدثنا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة في النيجر".

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف "نرفض التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر والرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد".

وأضاف الوزير "نرفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة في النيجر ومستعدون للمساهمة في حل سياسي للأزمة"، محذرا من أن "أي تدخل عسكري في النيجر ستكون له عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة".

من جهتها، جددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المطالبة بعودة النظام الدستوري، مؤكدة التزام بلادها بالحفاظ على مبادىء الديمقراطية.

وفي كلمة أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم، قالت الوزيرة الفرنسية إن "الانقلاب سيفشل". وأكدت أن الطريق الذي فتحه الانقلاب في النيجر هو ما سمته طريق الكارثة المؤكدة وخطرِ الانهيار الأمني في غرب أفريقيا وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حسب قولها.

هذا وانتهت منتصف الليلة قبل الماضية مهلة منحتها وزارة خارجية النيجر المعيّنة من قبل المجلس العسكري للسفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

وأكد المجلس العسكري أن سحب اعتماد السفير وطلب مغادرته النيجر باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، هو حق سيادي تكفله الاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

في غضون ذلك، أبقى المجلس على حالة التأهب في صفوف القوات المسلحة.

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