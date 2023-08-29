محكمة إسلام آباد تلغي حكما بسجن عمران خان وتؤيد منعه من العمل السياسي

نقضت محكمة العاصمة الباكستانية إسلام آباد الحكم بالسجن 3 سنوات، الصادر بحق رئيس الحكومة الأسبق عمران خان، لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة، وفق ما أعلن محاموه.

ولكن المحكمة أيَّدت بالمقابل منع رئيس الوزراء السابق من العمل السياسي، لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

وقال محاموه، إنه حصل على كفالة للإفراج عنه، لكنهم أبدوا تخوفهم من أن يعتقل مجددًا بما يتصل بإحدى 200 قضية أخرى مرفوعة ضده، منذ مغادرته منصبه في أبريل/نيسان 2022.

وكان عمران خان قد أدين بسبب تصرفه في مجموعة من الهدايا الثمينة، تلقاها من رؤساء دول إبان رئاسته الحكومة بين 2018، و2022.