رئيس الوزراء القطري: التفاوض السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن التفاوض بين اليمنيين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية، على أساس نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.

وحسب الخارجية القطرية، جاء ذلك التصريح خلال استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بالعاصمة الدوحة، حيث بحث معه سبل التعاون بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في اليمن.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الشعب اليمني حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، أعرب بن مبارك عن شكره وتقديره لدولة قطر على ما تقدمه من دعم تنموي وإنساني للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وفي شأن متصل، قال الوزير اليمني إن حكومة بلاده تعاني من فقدان 70% من دخلها جراء توقف تصدير النفط.

وأكد بن مبارك -في تصريحات للجزيرة- أن هذا الوضع انعكس على مستوى الخدمات والوضع الإنساني.

وفي عدن، يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ لقاءات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدد من المسؤولين اليمنيين.

كما التقى غروندبرغ -في القاهرة أيضأ- رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البَرَكاني وعددا من النواب.