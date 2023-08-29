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استطلاع: ربع الألمان يؤمنون بوجود "قوى سرية" تتحكم بعالم السياسة

People walk over a main street in Leipzig October 9, 2014. Celebrations on Thursday will mark the 25th anniversary of a historic demonstration in the eastern German city, when 70,000 East German citizens braved a feared crackdown by communist security police and took to the streets of Leipzig on October 9, 1989. The pro-democracy rallies in the city led directly to the breaching of the Berlin Wall less than a month later and German unification in October 1990. REUTERS/Hannibal (GERMANY - Tags: POLITICS)
ثلث الشعب الألماني يعتقد أن وسائل الإعلام تكذب بشكل منهجي (رويترز)
29/8/2023

أظهرت نتائج دراسة علمية ألمانية أن الشعبوية والإيمان بالمؤامرات منتشران على نطاق واسع في البلاد، وذهبت إلى أن واحدًا من كل أربعة ألمان على قناعة بأن هناك "قوى سرية" توجّه السياسة.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة "هوهنهايم" بمدينة شتوتجارت أن 20% من الألمان يعتقدون أن وسائل الإعلام "تكذب بشكل منهجي".

وقال عالِم الاتصالات فرانك برتشنايدر، -اليوم الثلاثاء-، إنه "بوجه عام، أكثر من ثلث الألمان لديهم تصور يميني شعبوي بالمعنى الأوسع عن العالم".

وأيّد 16% ممن شملهم الاستطلاع مقولة، إن البلاد أقرب شبهًا إلى النظام الديكتاتوري منها إلى النظام الديمقراطي.

وأجرى الاستطلاع معهد "فورزا" لأبحاث الرأي بتكليف من الجامعة في يوليو/تموز الماضي، وشمل 4024 شخصًا يحملون جواز السفر الألماني.

وذكر برتشنايدر أن هذه النظرة للعالم لم تترسخ لدى مجموعة كبيرة ممن شاركوا في الاستطلاع وحسب؛ بل إنها تزداد شعبية، مؤكدًا أن الدراسة كشفت انخفاض الرضا عن أداء الديمقراطية بين عامي 2022 و2023.

وتابع أن مقدار الثقة في الحكومة الألمانية تراجع بشكل ملحوظ بين عامي 2022 و2023، بشكل لم يحدث مع أي مؤسسة أخرى.

وقال برتشنايدر، "عندما يتعزّز هذا الإحباط وحالة عدم الرضا هذه، عندئذ يجري البحث عمن يتحمل المسؤولية عن هذا، وعندئذ يشكّل المرء عالمه بما يتوافق مع حقائقه، ولم يكن هذا التشكيل بمثل هذه السهولة كما هو عليه اليوم".

وطرح فريق الاستطلاع 22 مقولة على المشاركين، وتضمن بعض هذه المقولات قصص مؤامرة، وكان الفريق يطلب من المشاركين توضيح مدى تأييدهم، أو رفضهم لهذه المقولات.

المصدر : الألمانية