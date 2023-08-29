تركيا تطلق نظام دفاع جوي من سفينة وتختبر أسلحة لحرب رقمية

أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح إطلاق نظام الدفاع الجوي القريب "فالاناكس" من السفينة الهجومية البرمائية متعددة الأغراض "تي سي جي أناضول" الحربية محلية الصنع، بينما أجرت شركة دفاعية تركية اختبارًا "للروبوتات" وسرب الطائرات المسيّرة في إطار ما يُعرف بالقوات الرقمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقًا)، نُفّذت عملية إطلاق نظام الدفاع الجوي القريب (فالاناكس) بنجاح بواسطة السفينة الحربية متعددة الأغراض (تي سي جي أناضول).

القوات الرقمية

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "هافيلستان" للصناعات الدفاعية التركية نجاح أول تجاربها في مشروع القوات الرقمية، التي أجريت الأسبوع الماضي في العاصمة أنقرة.

ومشروع القوات الرقمية يتمحور حول عمل طائرات ومركبات مسيّرة عن بُعد، يتم التنسيق والتوجيه فيها بينهما في أرض المعركة.

وقد استخدمت الشركة في التجربة طائرتين مسيّرتين من نوع "باها"، ومركبتين أرضيتين صغيرتين من طراز "بركان إيكا" ذاتية القيادة متعددة المهام والقدرات، وسربًا من خمس طائرات مسيّرة.

حيث قامت الطائرات "باها" بالاستطلاع والتوجيه للمركبات على الأرض، بينما قامت باقي الطائرات المسيّرة بالاستطلاع، وقد تم التحكم بالعملية بأكملها من خلال مركز العمليات المختلطة.

وتطمح الشركة إلى تطوير هذا النموذج من خلال العمل على "سيناريوهات" مختلفة، حيث يمكن استخدام المزيد من طائرات التوجيه دون طيار، والمركبات المتحكم بها عن بُعد وطائرات استطلاع دون طيار.