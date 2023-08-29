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الهند تحتج بشدة على خريطة صينية

Indian army soldiers are seen after a snowfall at the India-China trade route at Nathu-La, 55 km (34 miles) north of Gangtok, capital of India's northeastern state of Sikkim, January 17, 2009. The Nathu-La mountain pass, known as the old silk route, lies at an altitude of 14,200 ft. bordering between India and China and is covered with snow throughout the year. Picture taken January 17, 2009. REUTERS/Rupak De Chowdhuri (INDIA)
الحدود بين الهند والصين تسببت في اندلاع حروب بين البلدين (رويترز)
29/8/2023

انتقدت الهند خريطة صينية ضمت مناطق تابعة لها وتقع على مقربة من موقع شهد حربا بين الجانبين عام 2020، وأشارت إلى أن من شأن ذلك تعقيد حل مسألة الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية "أبلغنا الجانب الصيني اليوم عبر قنوات دبلوماسية باحتجاج شديد على ما تسمى خريطة قياسية للصين للعام 2023 تدّعي السيادة على أراض تابعة للهند".

وقالت نيودلهي إن منطقتين في الخريطة التي نشرتها صحيفة "غلوبال تايمز" المملوكة للدولة الصينية، تتبعان للهند. وتشكل الحدود المشتركة البالغة 3500 كلم مصدر توتر دائم بين الطرفين.

المنطقتين المتنازع عليها بين الهند والصين ولاية أروناشال براديش وممر أكساي تشين
خارطة توضح منطقتي أروناشال براديش وأكساي تشين المتنازع عليهما بين الهند والصين (الجزيرة)

المنطقة الأولى هي ولاية أروناشال براديش الواقعة في شمال شرق الهند والتي تعتبرها الصين جزءا من التيبت، وقد خاض الجانبان فيها حربا حدودية مفتوحة عام 1962.

أما المنطقة الثانية فهي أكساي تشين، وهي ممر إستراتيجي يقع على ارتفاع شاهق يربط بين التيبت وغربي الصين.

وفي عام 2020 دارت في وادي نهر غالوان المتاخم لأكساي تشين معارك أوقعت 20 قتيلا في صفوف القوات الهندية و4 قتلى على الأقل في صفوف القوات الصينية.

ومنذ ذلك الوقت تم حشد عشرات آلاف الجنود على طول "خط السيطرة الفعلية" الفاصل بين البلدين.

ولا تزال القوات في مواقعها، على الرغم من عقد 19 جولة محادثات بين كبار القادة العسكريين في البلدين.

ويأتي احتجاج الهند بعد أيام قليلة على لقاء ثنائي نادر عقد بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ بجنوب أفريقيا خلال قمة دول مجموعة "بريكس".

ووصفت بكين الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي بأنه "تبادل صريح ومعمّق لوجهات النظر"، في حين أشارت الهند إلى أن مودي شدّد على ضرورة "مراقبة خط السيطرة الفعلية واحترامه".

المصدر : الفرنسية