أول ظهور للموقوفين بقضية طائرة زامبيا والسلطات تتهمهم بالتجسس

ظهر الموقوفون في قضية طائرة زامبيا -وهم 5 مصريين و6 زامبيين- أول مرة أمام وسائل الإعلام لدى مثولهم أمام المحكمة أمس الاثنين؛ حيث وُجهت لهم تهمة التجسس وفقا لما أعلنته السلطات.

وقررت المحكمة حبس المتهمين احتياطيا، رافضة الإفراج عنهم بكفالة، ويواجهون في حال إدانتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون الزامبي.

وأظهرت مقاطع فيديو الموقوفين أثناء نقلهم من المحكمة وحاول بعضهم تغطية وجهه أمام الكاميرات.

وكانت السلطات قد احتجزت هذه الطائرة الخاصة بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا لدى وصولها من مصر في 14 أغسطس/آب، وتحفظت على حمولتها التي تضمنت 5.7 ملايين دولار نقدا و5 مسدسات مع 126 طلقة ذخيرة فضلا عن حوالي 600 سبيكة من الذهب "المزيف".

واحتجزت السلطات الزامبية على ذمة التحقيقات 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة، منهم 6 مصريين، ومواطن من كل من زامبيا وهولندا وإسبانيا ولاتفيا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية -التي اطلعت على وثائق قضائية- إن من بين الموقوفين عسكريا مصريا سابقا ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.

وكانت منصة إخبارية مصرية وتقارير صحفية عديدة قد ذكرت أن من بين الموقوفين رائدا سابقا في القوات المسلحة كان مساعدا للملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن، وآخرين من خلفيات أمنية ورجل أعمال يشتغل بتجارة الذهب.

#زامبيا تعلن توجيه تهمة التجسس لـ5 مواطنين مصريين ومثولهم أمام المحكمة مع إرجاء البت في اتهامهم إلى جلسة تعقد غدًا الثلاثاء pic.twitter.com/WB2gENs6tC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 28, 2023

المصري السادس

وتثير القضية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تساءل معلقون عن الموقوف المصري السادس الذي لم يُكشف عن هويته بعد ولم يكن ضمن قائمة المتهمين.

وكان اسم "العرجاني" قد تصدر تدوينات الناشطين في وقت سابق، حيث زعم معلقون ارتباط رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني بالطائرة، وسط تساؤلات إن كان رجل الأعمال أو نجله عصام ضمن المحتجزين.

وأظهرت بيانات تتبع رحلات الطائرة، ارتباطها برحلات نجل العرجاني في أوقات سابقة، وقد ظهر في إحدى الصور مع والده وفي الخلفية الطائرة المذكورة، كما تزامنت بعض رحلات الطائرة نفسها مع صور نشرها عصام عبر حسابه على إنستغرام.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مساء أمس الاثنين أن القاهرة تنسق مع السلطات في زامبيا بشأن التحقيقات مع المواطنين المصريين المحتجزين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن السلطات "تتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية" تجاه المصريين المحتجزين.

وأضاف المصدر أن "الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقا لقواعد القانون الدولي".

وكان رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما قد أكد أن جميع الضالعين في القضية سيحاسبون، وأن الحكومة لن تقدم حصانة لأحد.

وقال هيشيليما إن القضية "إجرامية" وإنه لا داعي لخلط الجريمة بالسياسة، وفق تعبيره.

وشدد على أنه لن يتدخل في سير العدالة، وأنه سيترك الأمر برمته إلى وكالات إنفاذ القانون.

وكان تاريخ رحلات هذه الطائرة الخاصة قد أثار الكثير من التساؤلات عبر المنصات، حيث ترددت على محطات عديدة من بينها الإمارات وليبيا، وارتبطت بزيارة وفود رسمية مصرية وشخصيات بارزة.

لكن وكالة الأنباء المصرية الرسمية نقلت -عن مصدر لم تذكر اسمه- أن الطائرة ليست مصرية، وأنها توقفت بمطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش وتم التأكد من استيفائها لقواعد الأمن والسلامة.