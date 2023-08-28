إطلاق نار بجامعة نورث كارولاينا والسلطات تدعو السكان للبقاء في المنازل

أدى إطلاق نار في جامعة تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا -اليوم الاثنين- إلى إصدار إنذار للتحذير من وجود "شخص مسلح وخطير في الحرم الجامعي أو بالقرب منه"، وحثت سلطات الولاية الناس على عدم الخروج في حين توافدت سيارات الشرطة للمكان.

ولم تقدم السلطات في الجامعة تفاصيل عن إطلاق النار المزعوم في حرم الجامعة وما إذا كان قد أطلقت النيران على أي شخص.

لكن حاكم ولاية نورث كارولاينا روي كوبر نشر على موقع إكس المعروف سابقا باسم تويتر، أنه تحدث إلى عمدة مقاطعة أورانج ووزير السلامة العامة بالولاية و"تعهد بتوفير جميع موارد الدولة اللازمة للقبض على مطلق النار وحماية حرم جامعة نورث كارولاينا".

ولم يقدم كوبر المزيد من المعلومات. وقال مسؤولو الجامعة إنه بمجرد التحقق من المعلومات، فسوف يفصحون عنها.

وقد أرسلت الجامعة التحذير الأول بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وحث المسؤولون سكان المنطقة على الاحتماء، وبعد حوالي 40 دقيقة، أضافت الجامعة منشورا يقول "ابقوا محميين في مكانكم. هذا الوضع مستمر. المشتبه به طليق".

وبعد حوالي ساعتين من صدور الإنذار الأول، كان الضباط لا يزالون يتوافدون بأعداد كبيرة، مع وجود حوالي 30 سيارة شرطة في مكان الحادث والعديد من المروحيات تحلق فوق الجامعة.

وأدى التقرير عن إطلاق النار والإغلاق اللاحق إلى إصابة الحرم الجامعي وأجزاء من بلدة تشابل هيل المحيطة بالشلل بعد أسبوع من بدء الدراسة في الجامعة العامة الرائدة في الولاية. وتضم الجامعة ما يقرب من 20 ألف طالب جامعي و12 ألف طالب دراسات عليا.

ونشرت مدارس تشابل هيل-كاربورو سيتي القريبة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم إغلاق جميع الأبواب في مدارسها ومكاتبها حتى تقول السلطات إن الوضع آمن.