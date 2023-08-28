الشرطة الأميركية تطوق جامعة نورث كارولاينا وتواجه مسلحا خطيرا

طوقت الشرطة الأميركية جامعة تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا الأميركية -اليوم الاثنين-، وأصدرت إنذارا للتحذير من وجود "شخص مسلح وخطير في الحرم الجامعي أو بالقرب منه"، وحثت سلطات الولاية الناس على عدم الخروج.

ونشرت الشرطة صورة لشخص وصفته بالمسلح الخطير الذي أدى إلى تطويق الحرم الجامعي بمنطقة تشابل هيل.

من جانبه، تعهد حاكم الولاية روي كوبر في تغريدة على موقع إكس المعروف سابقا باسم تويتر بتوفير كل ما تحتاجه السلطات الأمنية للقبض على المشتبه به وحماية الحرم الجامعي.

وأعرب كوبر عن بالغ أسفه على الطريقة التي بدأ فيها العام الدراسي، وقال إن مكتبه على اتصال مستمر مع الجهات الأمنية في الكلية الذين يعملون على حماية الجميع.

ولم يقدم كوبر المزيد من المعلومات. وقال مسؤولو الجامعة إنه بمجرد التحقق من المعلومات، فسوف يفصحون عنها.

وقد أرسلت الجامعة التحذير الأول بعد الساعة الـ1 ظهرا بالتوقيت المحلي، وحث المسؤولون سكان المنطقة على الاحتماء، وبعد حوالي 40 دقيقة، أضافت الجامعة منشورا يقول "ابقوا محميين في مكانكم. هذا الوضع مستمر. المشتبه به طليق".

وبعد حوالي ساعتين من صدور الإنذار الأول، كان الضباط لا يزالون يتوافدون بأعداد كبيرة، مع وجود حوالي 30 سيارة شرطة في مكان الحادث والعديد من المروحيات تحلق فوق الجامعة.

وأدى الحادث إلى إصابة الحرم الجامعي وأجزاء من بلدة تشابل هيل المحيطة بالشلل بعد أسبوع من بدء الدراسة في الجامعة العامة الرائدة في الولاية. وتضم الجامعة نحو 20 ألف طالب جامعي و12 ألف طالب دراسات عليا.

ونشرت مدارس تشابل هيل-كاربورو سيتي القريبة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم إغلاق جميع الأبواب في مدارسها ومكاتبها حتى تقول السلطات إن الوضع آمن.