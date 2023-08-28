بابوا غينيا الجديدة تفتح سفارتها في القدس الأسبوع المقبل

قال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة -اليوم الاثنين- إن بلاده ستفتتح سفارة في القدس الأسبوع المقبل خلال زيارة رئيس الوزراء جيمس مارابي لإسرائيل.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي إلى أن بابوا غينيا الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في البلاد في وقت ما خلال هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 14 وصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن افتتاح السفارة سيتم في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

يذكر أن الغالبية العظمى من الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي في إسرائيل تستقر بعثاتها الدبلوماسية في تل أبيب، باستثناء الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس التي نقلت سفاراتها إلى القدس.

والأراضي التي تريد السلطة الفلسطينية الاعتراف بها دولةً لفلسطين تشمل كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة والشطر الشرقي من القدس المحتلة، وقد استولت إسرائيل على تلك المناطق في حرب عام 1967.