اليابان تستدعي سفير الصين إثر مضايقات هاتفية بشأن مياه فوكوشيما

استدعت اليابان السفير الصيني في طوكيو الاثنين للاحتجاج على سيل من المكالمات المزعجة -تقول إن مصدرها الصين- تلقتها شركات يابانية بعد بدء تصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن ماساتاكا أوكانو نائب وزير الخارجية أبلغ السفير الصيني وو جيانغهاو أنه يتعين على الصين إطلاع الجمهور على المعلومات على النحو الصحيح، "بدلا من إثارة مخاوف الناس من دون داع من خلال تقديم معلومات لا تستند إلى أدلة علمية".

وفي الأسبوع الماضي، حظرت الصين جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان، مع بدء تصريف مياه التبريد من محطة فوكوشيما المنكوبة، في عملية قالت طوكيو والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها آمنة.

على إثر ذلك، تلقت شركات يابانية تم اختيارها عشوائيا -على ما يبدو- بدءا من المخابز إلى أحواض السمك، آلافا من المكالمات الهاتفية التي وصفت بأنها مسيئة أحيانا من أرقام صينية.





نشر التسجيلات

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين تسجيلات ومقاطع فيديو لهذه المكالمات التي حصل بعضها على عشرات الآلاف من الإعجابات وعدد كبير من التعليقات.

وأبلغ المسؤول الياباني السفير الصيني أن "منذ بداية تصريف المياه كان هناك عدد كبير من المكالمات الهاتفية وغيرها من المضايقات المتعلقة بتصريف المياه يشتبه أن مصدرها الصين، ولم يتحسن الوضع منذ ذلك الحين".

وقال -بحسب البيان- "تعرضت مؤسسات على صلة باليابان داخل الصين لأمور مماثلة أيضا، هذا أمر مؤسف للغاية ونحن نشعر بقلق عميق".

وفي الأسبوع الماضي حثت السفارة اليابانية عشرات الآلاف من اليابانيين الذين يعيشون في الصين على الابتعاد عن الأضواء وعدم التحدث بصوت عالٍ في الأماكن العامة. وعززت الإجراءات الأمنية خارج المدارس اليابانية والبعثات الدبلوماسية في الصين.

وبدأت اليابان في 24 أغسطس/آب بتصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبي من المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادي، بعد 12 عاما من دمار محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية بسبب زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا أودى بحياة نحو 18 ألف شخص في مارس/آذار 2011 وأدى إلى انهيار 3 من مفاعلات المحطة.